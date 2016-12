Parma, indagato per abuso d'ufficio il sindaco 5 Stelle Pizzarotti

12 maggio 2016

Il sindaco Cinque Stelle di Parma Federico Pizzarotti e l'assessore alla Cultura Laura Ferraris sono indagati per abuso d'ufficio per la nomina di Anna Maria Meo a direttore generale del Teatro Regio e di Barbara Minghetti consulente per sviluppo e progetti speciali. Lo riporta la Gazzetta di Parma, secondo cui anche altri tre membri del Cda della Fondazione Teatro Regio all'epoca delle nomine sono indagati per il medesimo reato.