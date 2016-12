Paolo Brosio dopo l'operazione all'anca: "Grazie a tutti per le preghiere, intervento ok"

15 maggio 2016

Dopo il delicato intervento chirurgico alla gamba destra, Paolo Brosio ringrazia coloro che hanno pregato per lui e lo hanno incoraggiato a sostenere con fermezza e forza l'operazione. "Cari amici, grazie a tutti per le preghiere: intervento ok, i medici sono stati bravissimi" - ha detto il giornalista in un video pubblicato su Facebook. Sullo stesso social network, Brosio ha anche spiegato i dettagli dell'intervento: "Mi hanno sostituito l’acetabolo, la testa del femore e l’ultima parte del femore prima della testa. E' stato anche fatto un impianto di titanio e ceramica".