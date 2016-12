Omicidio-suicidio nel Pordenonese, ex guardia giurata spara alla ex e poi si suicida

8 giugno 2016

Una coppia è stata trovata morta in un appartamento di Spilimbergo ( Pordenone ) . Si tratta di una 29enne, Michela Baldo , e del suo fidanzato di 37, Manuel Venier . Per i carabinieri si tratta di omicidio-suicidio . Lui, ex guardia giurata, è penetrato in casa della ragazza e ha aspettato che lei rientrasse (era tornato a vivere con i suoi). Poi la tragedia. La 29enne aveva lasciato Venier tre giorni fa.

Secondo una prima ricostruzione, l'ex guardia giurata, ha sparato quattro colpi di pistola usando un cuscino come silenziatore contro la Baldo, poi, ha rivolto l'arma contro se stesso e ha sparato altri due colpi.



L'omicidio-suicidio è avvenuto in serata. Venier aveva parcheggiato la sua Seat a duecento metri dall'appartamento di lei per non essere visto dai genitori della ragazza che abitano in una casa adiacente. Aveva ancora le chiavi, anche se era tornato a vivere con i suoi. Quando Michela Baldo è rientrata a casa, alle 21.30 dopo il lavoro, si è trovata l'ex fidanzato in cucina con la pistola.