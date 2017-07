Omicidio Esposito, in appello pena ridotta per De Santis: 16 anni

27 giugno 2017

Il pg Vincenzo Saveriano, aveva chiesto per lui una condanna a venti anni di reclusione (comunque inferiore alla precedente pena) per omicidio volontario. De Santis ha assistito in aula alla sentenza, adagiato su una barella con la quale viene portato in aula durante le udienze a causa delle ferite riportate negli scontri di tre anni fa.



Assolti gli altri due imputati - Confermate le assoluzioni come chiesto dal pg, per gli altri due imputati, Gennaro Fioretti e Alfonso Esposito, tifosi del Napoli. In primo grado i due erano stati condannati a 8 mesi di carcere per rissa e lesioni, perché ritenuti parte del gruppo che provoco' gli scontri durante i quali Ciro venne ferito a morte.



Il pg: non sussiste l'aggravante dei futili motivi - Il procuratore generale, lo scorso 11 maggio, nella sua requisitoria finale, aveva ribadito nei confronti dell'uomo l'accusa di omicidio volontario chiedendo però di non riconoscere l'aggravante dei futili motivi e di assolverlo dall'accusa di rissa "perché il fatto non sussiste". Daniele De Santis sparò contro il giovane, il pomeriggio del 3 maggio del 2014. Il proiettile ferì Ciro a un polmone e arrivò alla colonna vertebrale. Le condizioni del trentenne apparvero subito disperate e il giovane, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, morì dopo 53 giorni di agonia.



Il legale di De Santis: "Faremo ricorso" - "La nostra e' una soddisfazione parziale la nostra tesi e' quella della legittima difesa e per questo faremo ricorso in Cassazione". Lo ha detto l'avvocato Tommaso Politi, difensore di Daniele De Santis dopo la condanna in appello per la morte di Ciro Esposito.