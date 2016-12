Omicidio della Magliana, oggi i funerali di Sara di Pietrantonio

10 giugno 2016

Si celebreranno oggi a Roma i funerali di Sara Di Pietrantonio, la ragazza uccisa dal suo ex e poi bruciata in una strada del quartiere della Magliana. La funzione sarà alle 11 nella chiesa di Santa Maria Madre della Divina Grazia, dopo che la Procura di Roma ha firmato il nulla osta perché la salma fosse restituita alla famiglia. Gli ultimi esami sul corpo della giovane hanno accertato che la morte è avvenuta per strangolamento.