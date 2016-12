Napoli, si arrampica sull'obelisco di piazza San Domenico Maggiore: cade e muore

11 giugno 2016

Aveva lasciato all'improvviso il tavolo del pub Emmanuele Pirozzi, 23 anni, ma gli amici che erano con lui non si potevano immaginare ciò che subito dopo sarebbe successo: il ragazzo stava salendo sull'obelisco presente in piazza San Domenico Maggiore, poi trovare la morte in un volo di oltre 25 metri.