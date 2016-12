Napoli, picchiata in carcere la compagna del presunto killer di Fortuna

5 maggio 2016

Marianna Fabozzi, mamma di Antonio Giglio e compagna di Raimondo Caputo, l'uomo arrestato con l'accusa di avere ucciso Fortuna Loffredo, è stata aggredita in carcere a Pozzuoli (Napoli). La donna era finita in cella mercoledì per aver violato i domiciliari. E' stata salvata dal linciaggio delle detenute grazie all'intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Pochi giorni fa anche Caputo è stato aggredito in cella.