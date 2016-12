Milano, indagati 3 vigili urbani: andavano al ristorante durante l'orario di servizio

4 maggio 2016

Due agenti e un ufficiale dei Vigili urbani di Milano sono indagati per truffa e peculato ai danni di Palazzo Marino, con l'aggravante di avere commesso il reato contro un ente pubblico. Sarebbero andati al ristorante durante il turno di lavoro e con l'auto di servizio. Quando tornavano in ufficio segnavano come straordinario il tempo in più passato alla scrivania. La denuncia è partita dai colleghi sempre del comando di zona 4.