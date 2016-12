Milano, donna lancia le due figlie dalla finestra: prese al volo dai vigili del fuoco e salvate

13 maggio 2016

Una donna di circa 30 anni, di origine egiziana, in un momento di follia ha lanciato le due figlie dalla finestra del terzo piano del suo appartamento. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, in via Giambellino. Le due bimbe, di tre anni e 6 mesi, sono state salvate dai vigili del fuoco che avevano steso in tempo il telo nel cortile della casa. La madre è stata arrestata e poi ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Carlo.