Migranti, 3mila profughi sbarcano sulle nostre coste

28 maggio 2016

Sono circa 3mila i profughi sbarcati nei porti italiani nelle ultime ore. Il rimorchiatore Vos Thalassa, con a bordo 890 migranti, ha attraccato di prima mattina al porto di Catania . Una seconda imbarcazione, con 600 persone, è invece giunta al porto di Augusta , in provincia di Siracusa. E ancora in 700 sono sbarcati a Taranto mentre è in viaggio la Nave Vega della Marina con 629 persone a bordo.

Si tratta di migranti recuperati in mare in diverse operazioni di soccorso. La nave giunta a Taranto è un'imbarcazione militare spagnola.



Ancora non si conosce il porto dove attraccherà Nave Vega, l'imbarcazione della Marina militare che venerdì ha soccorso i superstiti di un drammatico naufragio nel Canale di Sicilia. A bordo anche le 45 salme di chi non è sopravvissuto.