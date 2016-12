Meteo: weekend con sole e clima più caldo

20 maggio 2016

Previsioni per venerdì

Tempo prevalentemente soleggiato al Nordovest e Sardegna, dal pomeriggio anche al Nordest e nelle regioni del medio-alto versante tirrenico. Nel resto del Paese condizioni di instabilità, con precipitazioni più probabili su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Sud peninsulare, nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio locali rovesci non esclusi anche nel basso Lazio. Localmente le piogge saranno intense e accompagnate da temporali. Nella notte le precipitazioni si localizzeranno tra Puglia, Basilicata, Irpinia e nord-est della Calabria dove potrebbero risultare localmente ancora intense; ancora qualche pioggia o rovescio isolato tra il sud della Calabria e il nord-est della Sicilia. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord e Toscana, in calo su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia. Giornata ventosa su alto Adriatico, Mar Ligure e in gran parte del Centrosud