L'estate è tornata Meteo, sole e caldo in primo piano A causa del rinforzo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale temperature sopra la norma, ma da giovedì temporali al Nord

19 luglio 2016

Sole protagonista nei prossimi giorni, con caldo e afa in progressivo aumento a causa del rinforzo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale. Con il passare dei giorni le temperature torneranno in maniera sempre più diffusa al di sopra della norma, dapprima al Centronord e sulla Sardegna, poi nella seconda parte della settimana, quando si sarà attenuata la ventilazione settentrionale, anche al Sud. Il tempo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sarà in prevalenza bello e soleggiato. Tuttavia, a partire da giovedì torneranno i temporali sulle Alpi, che poi venerdì tenderanno a sconfinare anche in molte aree di pianura.

Previsioni per martedì Insistono condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese con nuvole quasi del tutto assenti, salvo qualche modesto annuvolamento in temporaneo sviluppo sulle zone montuose durante il pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento, più evidente nelle regioni tirreniche e in Sicilia; massime pomeridiane in generale dai 29 ai 34 gradi, ma con locali picchi di 35-36 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Rimane un po’ ventilato per venti di Maestrale sul Mar Tirreno e a al Sud dove i mari resteranno localmente mossi; venti deboli e a prevalente regime di brezza nelle altre zone.