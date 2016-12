Meteo, ondata di caldo con le ore contate: in arrivo venti più freschi

13 luglio 2016

Nelle prossime ore le fresche correnti atlantiche che hanno raggiunto il Nord Italia scivoleranno lungo la Penisola favorendo la formazione di nuovi temporali soprattutto al Nordest e parte del Centro, tra l’altro mettendo fine al caldo intenso in gran parte del Centronord e in Sardegna. Infine giovedì le correnti fresche raggiungeranno anche il Sud, e quindi il caldo afoso intenso finirà anche in questa parte d’Italia. Entro giovedì vivremo in tutta Italia un deciso calo delle temperature, anche dell’ordine di 10 gradi, e le giornate risulteranno piuttosto ventose con mari mossi o molto mossi. Venerdì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - un altro impulso di aria fresca di origine atlantica farà calare ulteriormente le temperature, che quindi in gran parte del Paese scenderanno al di sotto della norma, e favorirà un nuovo aumento dell’instabilità, con la formazione di numerosi temporali al Centrosud. Nel fine settimana tempo in miglioramento, con il sole in gran parte del Paese (specie domenica), un po’ di temporali residui confinati più che altro al Sud nella prima parte di sabato e temperature in rialzo, con il ritorno di un po’ di caldo non eccessivo e senza il fastidio dell’afa.