Meteo, l'instabilità resta protagonista sull'Italia

10 giugno 2016

La massa d’aria instabile in transito sull’Italia - affermano i meteorologi del Cento Epson Meteo - avrà ancora qualche influenza venerdì su parte del Centrosud mentre al Nord vivremo una temporanea fase finalmente più stabile e soleggiata . Tra sabato e domenica si conferma l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n°2 di giugno) che riporterà in molte regioni, a iniziare dal Nord, nuove condizioni di instabilità che proseguiranno anche all’ inizio della prossima settimana .

Previsioni per venerdì

Prevalenza di bel tempo su Alpi, Nordovest e Sardegna, tendenza a schiarite dal pomeriggio anche nel settore di Nordest e Toscana. Altrove maggiore nuvolosità e tempo ancora un po’ instabile con la possibilità di rovesci o temporali sparsi, più diffusi nell’interno. Generale miglioramento in serata, in attesa di nuovi temporali all’estremo Nordovest a partire dalla notte. Temperature stazionarie o in leggera risalita. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (85 al Centronord, 75 al Sud).