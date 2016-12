Meteo: giovedì di sole sull'Italia e weekend con clima primaverile

5 maggio 2016

Nella giornata di giovedì l'alta pressione tenderà a proteggere il nostro Paese dall'arrivo di perturbazioni, ma saremo comunque interessati alcune infiltrazioni di aria instabile. Inizialmente la presenza di aria fredda in quota si tradurrà ancora in qualche episodio di instabilità tra Lombardia e Nordest e- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- nel pomeriggio anche sulle zone appenniniche. Nel corso del fine settimana comincerà ad affluire aria più umida a iniziare dalle regioni di ponente, con le nostre Isole che verranno interessate da venti di Scirocco accompagnati da un po' di pioggia, specialmente nella giornata di sabato e in Sardegna. Nel resto del Paese tempo ancora discreto con nubi in aumento sui settori occidentali della Penisola, in generale senza piogge particolarmente rilevanti. Il sole sarà prevalente al Nordest e sul settore adriatico.