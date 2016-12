CLIMA ESTIVO Meteo: alta pressione in rinforzo. Tanto sole e caldo in aumento Stiamo per vivere la prima ondata di calura estiva. La colonnina di mercurio supererà in molte città i 30°C

26 maggio 2016

Sull’Italia si sta consolidando un’area di alta pressione di matrice africana che occuperà con decisione la nostra Penisola anche nelle giornate di venerdì e sabato, garantendo tempo bello e stabile, con temperature in aumento e ovunque al di sopra delle medie stagionali. Avremo un clima pienamente estivo, con la colonnina di mercurio dei termometri che in diverse località del Centrosud raggiungerà i 30 gradi. Raggiungeremo punte addirittura di 34-35 gradi: valori tipici di una, seppur breve, ondata di caldo. La situazione tornerà a cambiare domenica, quando l’alta pressione si ritirerà dall’Italia lasciando spazio a un’intensa perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali al Nord e parte del Centro – fenomeni anche intensi in alcune zone del Nord – con brusco calo delle temperature, prima al Centronord e poi, nella giornata di lunedì, anche al Sud.

Previsioni per giovedì - Prevalenza di cielo sereno con il sole, al più intervallato da qualche modesta velatura, e con un po’ di cumuli in sviluppo nel pomeriggio lungo le Alpi, specie nel settore orientale, con occasionali e brevi rovesci intorno alle cime tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia. Temperature dappertutto in aumento: assaggio di caldo estivo nelle Isole Maggiori, con massime fino a 30-32 gradi. Venti per lo più di debole intensità. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto.