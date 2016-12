Marte passa vicino alla Terra: apparirà più luminoso del solito

22 maggio 2016

L'opposizione si verificherà alle 13.10 (italiane), in quel momento, Sole, Terra e Marte saranno perfettamente allineati, con il nostro pianeta al centro. Di solito questo fenomeno segna anche la minima distanza del pianeta in questione dalla Terra. Ma per Marte non è così a causa della sua orbita ellittica. Infatti, il giorno in cui si troverà alla minima distanza dalla Terra sarà il 30 maggio alle 23.36, come non accadeva dal 2005, quando il pianeta è passato a 69,4 milioni di chilometri dal nostro pianeta.



Gli avvicinamenti tra Marte e la Terra avvengono ogni 26 mesi, ma, a causa dell'orbita del pianeta rosso, non sono tutti uguali, e sono compresi tra un minimo di 55 milioni di chilometri e un massimo di 101 milioni di chilometri. In queste occasioni Marte è nelle condizioni migliori di osservazione: visibile per tutta la notte, è particolarmente fotogenico perché completamente illuminato dal Sole e appare più grande e più luminoso del solito.