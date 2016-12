Lega Nord, morto in un incidente stradale Gianluca Buonanno

5 giugno 2016

L'europarlamentare della Lega Nord Gianluca Buonanno , 50 anni, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale lungo la Pedemontana a Gorla Maggiore ( Varese ). Buonanno che è sindaco di Borgosesia (Novara) era a bordo di una vettura che si è scontrata con un altro mezzo. Nell'autovettura c'era anche la moglie, che secondo quanto emerso, è ricoverata in ospedale.

Maroni: "Dolore immenso" - "Provo un dolore immenso per la tragica scomparsa dell'amico Gianluca. Riposa in pace". Lo scrive su Twitter il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, per ricordare l'eurodeputato leghista.

Dalla destra dell'Msi alla Lega - Sindaco di Borgosesia, Comune di quasi 13 mila abitanti in provincia di Vercelli dove era nato il 15 maggio 1966, Buonanno era noto per le sue dure posizioni in tema di immigrazione e diritti civili. Da sempre appassionato di politica, a sedici anni si iscrisse al Movimento Sociale Italiano affascinato dalla figura di Giorgio Almirante. Nel 1990 viene eletto con l'Msi consigliere comunale di Serravalle Sesia, di cui diventa sindaco con una lista civica nel 1993. Riconfermato nel 1997, dal 1995 al 2009 è stato consigliere della Provincia di Vercelli e vicepresidente dal 2007.



Nel 2002 l'adesione alla Lega Nord, con cui viene eletto sindaco di Varallo, incarico in cui cinque anni dopo viene riconfermato. Consigliere regionale del Piemonte nel 2010, nel 2014 viene eletto sindaco di Borsosesia, di cui nel frattempo era stato assessore. Deputato della Lega Nord dal 2008 al 2014, si candida alle elezioni europee risultando il secondo candidato piu' votato nella circoscrizione Nord-Ovest con oltre 26mila preferenze.