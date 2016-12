Ilva di Taranto, Corte di Strasburgo avvia processo contro l'Italia

17 maggio 2016

Lo Stato italiano è formalmente sotto processo di fronte alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni dell'Ilva. La Corte di Strasburgo, infatti, ha ritenuto sufficientemente solide, in via preliminare, le prove presentate e ha così aperto il procedimento contro il nostro Paese.