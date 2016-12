Genova, lite al night: colpisce rivale con un'accetta alla testa

10 giugno 2016

Tentato omicidio nella notte tra giovedì e venerdì in un night nel quartiere genovese di Sampierdarena. Un albanese ha colpito alla testa un connazionale con una piccola accetta. Il ferito è in gravissime condizioni ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il movente sarebbe da ricercare in vecchie ruggini fra i due, poco più che ventenni. L'aggressore è stato identificato ed è ricercato dalla polizia.