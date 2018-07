Genny 'a carogna in carcere: è accusato di traffico di droga

17 luglio 2017

"Genny 'a carogna" va in carcere. Il tifoso che il 3 maggio 2014 condusse le trattative con la polizia durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, poco dopo la sparatoria costata la vita a Ciro Esposito, è stato arrestato per traffico e spaccio di stupefacenti. Avrebbe capeggiato una banda di sedici persone fermate oggi in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli.