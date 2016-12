Fu indagato per eccesso di legittima difesa, Graziano Stacchio chiede ora un risarcimento di 300mila euro

4 maggio 2016

Graziano Stacchio ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento a carico di Oriano Derlesi , il giostraio accusato di aver partecipato alla tentata rapina del 13 febbraio 2015, a Ponte di Manto , in Veneto. In quell'occasione Stacchio aveva sventato il colpo e ucciso uno dei malviventi, finendo poi indagato a sua volta per eccesso colposo di legittima difesa .

Oggi il benzinaio chiede un risarcimento di 300mila euro per i danni subiti. Una somma che ha intenzione di destinare a un fondo speciale per le vittime di criminalità, in particolare per coprire le spese legali di chi, come lui, finisce indagato solo per essersi difeso durante una rapina.

Insieme a Stacchio si costituirà parte civile anche Roberto Zancan, il titolare della gioielleria che era stato preso di mira dai rapinatori.