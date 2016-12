Delitto Caivano, Caputo accusa la compagna Marianna Fabozzi: "Ha ucciso lei Fortuna"

25 maggio 2016

La accuse sarebbero state formulate da Raimondo Caputo, detto Titò, in qualità di persona informata dei fatti. Durante l'udienza dell'incidente probatorio, le figlie di Marianna Fabozzi avevano già indicato Caputo come il pedofilo e l'omicida della piccola Fortuna. Da qui la decisione di Salvatore Di Mezza, legale dell'uomo e anche della Fabozzi, di abbandonare l'incarico di difensore di Titò per evidente conflitto d'interesse.



"Marianna non c'entra nulla con la morte di Fortuna" - "Ho chiesto alla mia assistita, che ora è detenuta nella casa circondariale di Benevento il perché di quelle accuse, giunte solo ora", ha dichiarato ai microfoni de Il Mattino l'avvocato Di Mezza. "Lei mi ha risposto con un disarmante 'non lo so'. Però nonostante questo colpo basso, Marianna mi ha, ancora una volta confermato che Titò con la morte di Fortuna, davvero non c'entra nulla", ha aggiunto.