Dalla regina Elisabetta al patron dell'Inter, passando per Fedez e Rovazzi: non si ferma la solidarietà dei vip

27 agosto 2016

In precedenza la sovrana britannica aveva scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le sue condoglianze.



Altrettanto generosa è stata la fashion blogger Chiara Ferragni: la fondatrice di Theblondesalade.com ha annunciato da Los Angeles dove risiede che metterà in vendita online molti suoi abiti e fino a fine settembre tutto il ricavato sarà devoluto ai comuni devastati dal sisma.



Nel mondo della musica gli ultimi ad annunciare un'iniziativa benefica sono stati Fedez, JAx e Fabio Rovazzi che hanno deciso di devolvere da oggi per tre mesi tutto il ricavato delle vendite online delle due hit "Vorrei ma non posto" e "Andiamo a comandare" per la ricostruzione di un asilo nido e una scuola ad Amatrice, aderendo così a un'iniziativa del Fatto quotidiano e del Comune di Amatrice. I tre artisti dell'etichetta discografica da loro stessi controllata Newtropia hanno fatto l'annuncio postando ciascuno un video su Facebook con un doppio appello: a Google e Apple perché devolvano la commissione sulle vendite che è circa il 30% e agli altri cantanti perché facciano come loro. "Spero che questo video accenda una fiamma e una reazione a catena - ha detto Fedez - e tutti gli artisti prendano parte a questo tipo di iniziativa. Penso che sia il momento di far vedere di cosa sono capaci gli italiani quando è il momento di stare uniti".



Pure la proprietà dell'Inter ha versato una somma per i terremotati: duecentomila euro versati direttamente da Zhang Jindong, nuovo proprietario del club neroazzurro. "Il Suning ha acquistato l'Inter - spiega Zhang con una nota sul sito del club - anche perché siamo stati affascinati da un bellissimo paese come l'Italia. Siamo molto addolorati per la tragedia che ha colpito il cuore del Paese e vorremmo inviare le nostre condoglianze a coloro i quali hanno perso i loro cari in seguito al terremoto. Nelle prossime ore ci attiveremo per far sentire la nostra vicinanza attraverso una donazione di 200.000 euro, da destinare alle associazioni che si stanno prodigando per portare aiuto e soccorso alle zone colpite dal sisma".