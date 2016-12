Cosenza, uccide l'amico perché gli doveva 17mila euro

2 maggio 2016

Non sopportava più che l'amico prendesse tempo invece di restituirgli il suo denaro. Per questo motivo Francesco Attanasio, 33 anni, ha uccisio a colpi di pistola l'amico Domenico Galizia che gli doveva 17mila euro. E' stato lo stesso Attanasio a confessare tutto alla polizia, dopo che il cadavere del 31enne era stato trovato in un appartamento di Rende di cui l'omicida aveva la diponibilità.