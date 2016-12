Caso Yara, Massimo Bossetti: "La farò finita qua dentro, questa non è vita"

17 maggio 2016

"Mamma e Laura, io so che la farò finita qui dentro, perché non posso accettare tutto quello che ho combinato a Marita e me lo merito davvero per quello che ho fatto". Massimo Bossetti , a processo per l'omicidio di Yara Gambirasio , ha scritto una lettera disperata alla madre Ester e alla sorella Laura. Il riferimento è alle lettere a luci rosse inviate da Bossetti a una detenuta . "Mi auguro solo che un giorno mi possa svegliare accanto a papà (il defunto Giovanni Bossetti, ndr) e non dover più soffrire per niente", continua.

"Mamma, ora vivo qui dentro momentaneamente, ma non sarà per tanto perché non è degna essere chiamata vita, la vita qui dentro, purtroppo sono costretto nel starci ma non per molto credimi... Io in una maniera o l'altra da qui me ne vado. Lo farò credimi, solo per restare bene una volta per tutte... Mamma e Laura più male di così come posso stare, non preoccupatevi, gli agenti qui mi stanno aiutando insieme ai dottori, io comunque ho già in mente le mie idee e nessuno me le farà cambiare", scrive ancora Bossetti nella lettera pubblicata dal settimanale Oggi.



"Avvocati o non avvocati, pazienza - sottolinea -, io mi tengo una vita e ora me la gestisco io e non aspetto più così tanto tempo nel soffrire ingiustamente per i loro errori, perciò che vada come vada fino a sentenza e poi deciderò una volta per tutte della mia vita, quello che deciderò è una mia decisione mamma e nessuno mi impedira' di fare quello che non dovrei mai fare".