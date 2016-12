Caso Fortuna, altri cinque bimbi vittime della rete di pedofili

2 maggio 2016

Si potrebbe allargare ad altri inquilini del "palazzo dell'orrore" del Parco Verde a Caivano (Napoli) l'indagine per l'omicidio di Fortuna Loffredo, delitto per il quale è stato accusato Raimondo Caputo. E' quanto filtra dalla Procura di Napoli Nord. Secondo gli inquirenti è probabile che qualche altro residente nel palazzo abbia non solo sviato le indagini ma sia membro di una rete di pedofili. Almeno cinque le piccole vittime degli orchi.