Carabiniere ucciso a Marsala, arrestato il proprietario della serra di marijuana

2 giugno 2016

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di coltivazione e detenzione di droga. I carabinieri stanno valutando attentamente le dichiarazioni dell'uomo, al quale è stato chiesto dove fosse all'ora della sparatoria nella campagna marsalese e se altre persone si occupavano della coltivazione della marijuana. Sull'inchiesta vige il massimo riserbo.



La coltivazione di marijuana - Da decenni ormai la Sicilia è diventata regione di produzione di piccole quantità di marijuana che vengono utilizzate dal mercato illegale locale. Il microclima ideale ha fatto di alcune zone del Trapanese, del Palermitano, del Siracusano e dell'Agrigentino centri di coltivazione della cannabis indica, che le analisi confermano essere di ottima qualità grazie a un elevato principio attivo.



La marijuana viene prodotta ormai anche in casa con lampade riscaldanti, impianti di irrigazione casarecci, fertilizzanti appropriati: tutto si trova sul web, anche i semi. Sono decine, in un anno, le operazioni delle forze dell'ordine che scoprono 20-30 piante coltivate in case, cantine, magazzini in Sicilia. A Marsala l'ultimo coltivatore diretto di marijuana scoperto è Antonio Zerilli, che aveva impiantato una piccola piantagione nel giardino di casa e vendeva direttamente la droga.



La mafia sta a guardare - L'uccisione del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi potrebbe essere inquadrata nell'attività investigativa sulla rete locale di coltivatori, guardiani, venditori di marijuana che finora, a parte qualche raro caso, non sembra avere collegamenti con l'organizzazione mafiosa.



Operazioni antidroga - L'ultima operazione antidroga un po' più consistente, invece, era stata portata a termine dai carabinieri che avevano scoperto una piantagione tra gli ulivi in un appezzamento di terreno in contrada Amabilina, alla periferia est di Marsala, arrestando il 41enne Antonino Nibbio. I militari dell'Arma trovarono 147 piante di marijuana in fase di essiccazione, alte dai 3 ai 4 metri e mezzo e 105 ancora in crescita. Nibbio ha patteggiato la pena ed è stato condannato a un anno e mezzo di carcere, per poi essere rimesso in libertà.