Cagliari, marito e moglie uccisi in casa: si cercano i figli adottivi

11 maggio 2016

Due coniugi sono stati uccisi nella loro casa di Settimo San Pietro, nel Cagliaritano. Le vittime sono Giuseppe Diana, 67 anni, e la moglie Luciana Corgiolu, 62 anni. Gli inquirenti non escludono una rapina finita in tragedia. Ma si seguono anche altre piste: al momento non è stato possibile rintracciare i due figli adottivi della coppia, nati in Bielorussia. Diana e la moglie sarebbero stati uccisi con un bastone o con un'arma da taglio