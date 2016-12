Bergamo, aereo cargo esce di pista: chiuso lʼaeroporto di Orio al Serio per tre ore

5 agosto 2016

L'aereo cargo ha sfondato la recinzione, invadendo parte della tangenziale che costeggia lo scalo dove, fortunatamente, non passava nessuno. Lo hanno precisato i Vigili del Fuoco, confermando che anche i tre membri dell'equipaggio sono rimasti illesi. Alcuni voli sono stati riprogrammati sullo scalo di Milano Malpensa. "L'Enac - fa sapere l'ente nazionale per l'aviazione civile - ha informato nell'immediato l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), organismo incaricato delle inchieste tecniche in caso di incidenti e inconvenienti di volo".



L'operatività dello scalo è ripresa alle 6.47, hanno fatto sapere le autorità aeroportuali. L'aeromobile coinvolto era il BCS 7332 in arrivo da Parigi Charles De Gaulle noleggiato dalla DHL.



Caos allo scalo di Bergamo - Pioggia di cancellazioni nello scalo Bergamasco. La più colpita è la compagnia Ryanair. Molti turisti, però, non erano stati avvisati e si stanno quindi creando disagi nello scalo. L'Enac ha invitato i passeggeri con voli programmati da e per Bergamo a contattare le compagnie aeree di riferimento e la società di gestione dello scalo per verificare l'operativa dei propri voli.