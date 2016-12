Asti, 100mila alpini in corteo per l'89esima Adunata nazionale

15 maggio 2016

Sono oltre 100mila gli alpini che hanno raggiunto Asti per partecipare alla 89esima Adunata nazionale. "Custodi della memoria e orizzonte della gioventù", recita lo striscione in testa al corteo. Seguono la fanfara militare, i reparti alpini di formazione, ufficiali e sottufficiali in servizio e i gonfaloni delle istituzioni locali. Sfilano anche le Penne nere più anziane: tra loro Domenico Bo, 100 anni, ex docente universitario.