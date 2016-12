Arrestata ladra seriale di gioielli a Milano, denunce dal 1978

7 maggio 2016

E' stata arrestata a Milano la ladra seriale Mariapiera Pesce, che risulta avere denunce per furti di preziosi dal 1978. La donna era già nota per aver rubato a marzo un orologio da 150mila euro presso una gioielleria di via Montenapoleone. Il modus operandi utilizzato è sempre lo stesso: si finge interessata all'acquisto, si fa mostrare i gioielli per poi, dopo aver distratto i commessi con chiacchiere e richieste, impossessarsene con destrezza.