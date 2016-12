"Grande Fratello Vip", Francesco Totti nella Casa

24 ottobre 2016

Ma dopo cinque settimane di convivenza forzata, un po' tutti i Vip hanno mostrato segni di cedimento. Persino Bosco, sempre allegro e solare, ha confidato agli altri la sua paura di essere giudicato male. Questo suo senso di inadeguatezza lo ha messo in crisi al momento di eseguire la prova del balletto in 30 secondi. L'attore spagnolo prima è corso a piangere in bagno, poi si è sfogato a lungo in veranda con Elenoire.



Quello della lap dance sembra un motivo futile a prima vista, ma in realtà nasconde un disagio più profondo: la grande insicurezza dell'attore spagnolo, che vorrebbe essere in grado di eseguire una performance perfetta, pur non essendo un ballerino. Il tutto per la paura di sentirsi ridicolo di fronte al pubblico a casa!



E il momento no per Bosco non è stato isolato: l'attore spagnolo è scoppiato nuovamente in lacrime qualche ora dopo le prove, di fronte ad Elenoire. Incalzato dalle domande della speaker, Bosco è costretto ad ammettere di non sapere il motivo di questa malinconia. "Io sono più felice qui dentro che fuori, quindi non capisco proprio che cosa mi prende", ha continuato l'attore.