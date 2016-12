Usa, alligatore tenta di entrare in casa di una donna... suonando il campanello

5 maggio 2016

Fate attenzione la prossima volta prima di aprire la porta di casa: potreste vedere un vostro familiare, un amico, un vicino, oppure... un alligatore. E' quanto stava per accadere a Jamie Weathersbee-Bailey , che fortunatamente si trovava a lavoro durante la strana "visita": quando il vicino l'ha chiamata per riferirle che un grosso animale stava tentando di entrare nella sua abitazione, ha pensato fosse uno scherzo. Ma, guardando il video, ha dovuto ricredersi. A Moncks Corner , nella Carolina del Sud, un alligatore ha infatti tentato di entrare nella dimora della donna per rinfrescarsi nella sua piscina situata nel cortile sul retro. Ma, con molta educazione, ha prima cercato di suonare il campanello.

E' stato Gary Rogers, un uomo del posto, ad accorgersi della presenza dell'animale nel quartiere residenziale. All'emittente locale WCIV, ha raccontato come l'alligatore stesse tranquillamente passeggiando nel quartiere residenziale, senza essere aggressivo. Dopo aver trascorso più di un'ora nel vano tentativo di entrare in casa, l'alligatore è poi ritornato nella boscaglia dalla quale era venuto. La vicina di casa di Jamie, Danielle Barkley, ha pubblicato il video dell'educatissimo alligatore su Facebook. "Abbiamo già avuto in precedenza alcuni avvistamenti di alligatori - ha riferito la donna - ma è la prima volta che ne abbiamo visto uno salire sulla porta". Jamie ha invece ironicamente ipotizzato che l'animale volesse solamente incontrare il suo bassotto, che si trovava in casa al momento della visita.