Usa 2016, Hillary Clinton vince il primo dibattito presidenziale

27 settembre 2016

Il 9 e 19 ottobre i prossimi dibattiti - I due pretendenti alla Casa Bianca si sono scontrati su economia, sicurezza, politica estera, questione razziale, confermando due visioni opposte sul futuro da costruire per l'America. Ma entrambe hanno evitato di alzare eccessivamente i toni. Nessuno ha azzardato il colpo del ko.Per giocare l'affondo finale d'altronde c'è ancora tempo, con gli altri due dibattiti fissati per il 9 e il 19 ottobre.



L'esperienza di Hillary e l'autocontrollo di Trump - A regalare qualcosa in più all'ex segretario di Stato è stata la sicurezza mostrata nel confronto sulla politica estera, con un Trump più impacciato e vago. Ma il merito del tycoon è stato senza dubbio quello di mostrare un autocontrollo senza precedenti. Davanti alle telecamere piazzate alla Hofstra University, nel corso di una diretta seguita da 100 milioni di telespettatori, è andato in onda un Trump mai così "presidenziale". Un punto a favore questo, che liquida tutti i pregiudizi sul tycoon e di chi lo considera inadatto a governare a causa del suo temperamento imprevedibile.



Ma, rovescio della medaglia, un Trump senza l'arma della provocazione e del politicamente scorretto ha reso la serata più agevole per Hillary Clinton, mai messa seriamente sotto pressione e in grado di gestire la situazione con grande serenità e sicurezza. Un sospiro di sollievo alla fine della serata tra i responsabili della sua campagna, visto che era proprio la ex first lady che tra i due sfidanti aveva più da perdere.



Trump: "Obama e Clinton hanno abbandonato l'Iraq e dato vita a Isis" - La resa dei conti finale, dunque, è rinviata. Per la cronaca Trump, completo blu notte e cravatta blu elettrico, accusa Barack Obama e Hillary Clinton di aver lasciato un'America senza leadership e di aver prodotto quel "disastro" in Medio Oriente che ha dato vita all'Isis. L'ex first lady, in "total red", ha accusato il tycoon di aver fatto i soldi con la crisi immobiliare del 2008 e di voler nascondere la propria denuncia dei redditi: "Forse non è così ricco come dice".



Clinton: "Inaccettabile Trump filo Putin" - Poi l'ex segretario di Stato ricorda come sia "inaccettabile e sconcertante" che Trump simpatizzi per Vladimir Putin e inviti gli hacker russi ad attaccare l'America. E' forse il momento di maggior difficoltà per il candidato repubblicano, che viene rintuzzato efficacemente anche sul capitolo Iran: "Noi con le sanzioni abbiamo piegato Teheran, Trump avrebbe fatto la guerra".



Trump vacilla anche quando il moderatore, Lester Holt, della Nbc, gli ricorda di aver sostenuto per anni che Obama fosse ineleggibile perché nato in Kenya. "Una menzogna razzista", l'ha definita Hillary.



Trump attacca la Clinton sulla sua salute, Hillary: "Ne riparliamo quando avrai fatto quello che ho fatto io" - Il tycoon cerca l'affondo finale giocando sui dubbi che aleggiano sulla salute della Clinton: "Non ha la tempra e l'energia per fare il presidente. Io ho il carattere da vincente". "Prima di parlare - la replica - Donald deve dimostrare di poter visitare 112 Paesi come ho fatto io da segretario di Stato. Così insulta solo le donne". E alla fine il tycoon ammette di non aver giocato la carta degli scandali sessuali di Bill Clinton "solo per rispetto a Chelsea Clinton".