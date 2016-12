Turchia: fallito il colpo di stato. In arresto quasi 3000 militari

16 luglio 2016

LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

SABATO 16 LUGLIO

11:52 - Arrestati quasi 3000 golpisti

Sono 2.893 i militari che sono stati arrestati a seguito del tentato golpe in Turchia. Lo ha dichiarato il primo ministro turco, Binali Yildirim, precisando che tra essi ci sono semplici soldati e ufficiali di alto rango. Parlando dei golpisti, ha aggiunto: "Non saranno mai in grado di annientare la volontà del popolo" e saranno "puniti come meritano".



11:50 Gruppo militari ancora asserragliato: vuole trattare resa , sarebbero circa 150

Un gruppo di militari golpisti, circa 150 secondo un fonte che ha voluto mantenere l'anonimato, e' ancora asserragliato nel quartiere generale del comando delle Forze armate ad Ankara. Lo riferisce l'agenzia Anadolu, aggiungendo che si tratta dell'ultimo manipolo di insorti ancora in armi. I soldati ribelli vorrebbero trattare la loro resa. Intanto altri 700 militari si sono consegnati alle forze di polizia.



11:39 - Premier: 165 martiri e 1.440 feriti per tentato golpe

"Ci sono 165 martiri e 1.440 feriti" a causa del tentato golpe in Turchia. Lo ha dichiarato il primo ministro turco, Binali Yildirim.



10:32 - "Uccisi 104 golpisti"

Il capo delle forze armate turche ad interim Umit Dundar ha annunciato che sono stati uccisi 104 golpisti che hanno preso parte al tentativo di colpo di Stato. L'alto grado, nominato per riprendere il controllo dell'esercito e della situazione nel Paese nelle ore del tentativo di rovesciamento del governo turco, ha detto che il golpe è fallito. "Questo tentativo di golpe è stato sventato", ha detto, confermando l'uccisione di 104 presunti golpisti, e la morte di 41 poliziotti e 47 civili definiti "martiri".



09:53 - Sale a 90 il numero dei morti

E' salito ad almeno 90 morti e oltre 1.100 feriti il bilancio degli attacchi durante il fallito tentativo di colpo di stato in Turchia. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu.



08:54 Erdogan accolto a Istanbul dalla folla

Dopo 36 anni in Turchia di nuovo il fantasma del golpe. Con una sequenza di eventi inattesi, drammatici, sanguinosi, susseguitisi per tutta la notte, l'esito della lotta per il potere sembra deciso: il presidente Recep Tayyip Erdogan e il suo governo restano in sella, i militari hanno fallito. Rientrato ad Istanbul dopo ore di caos e assoluta incertezza, con voci di una fuga all'estero di Erdogan e un suo appello a resistere lanciato alla popolazione in diretta FaceTime, Erdogan è rientrato ad Istanbul dalla sua residenza di vacanza, accolto da una imponente folla, e ha denunciato un "tradimento", da parte di soldati "golpisti" guidati dal suo nemico giurato Fethullah Gülen, un imam in esilio negli Stati Uniti. Dono comunque ancora ore di altissima tensione. Secondo quanto riportato dall'agenzia semi-statale Anadolu sono stati posti agli arresti oltre 1.500 militari. Tra questi figurano 29 colonnelli e 5 generali delle forze armate turche. Fermati anche alcuni membri del Consiglio supremo della magistratura e di due corti supreme turche (Danistay e Yargitay), nonchè il viceprocuratore capo di Ankara Necip Ismen. Per tutta la notte e fino alle primissime ore dell'alba, jet ed elicotteri militari hanno sorvolato il cielo di Ankara ed Istanbul, le due città in cui si sono concentrati gli attacchi dei militari golpisti. Secondo un bilancio in continuo aggiornamento, ci sono 90 morti, di centinaia di feriti e 336 arresti. Nella notte il parlamento turco è stato bombardato due volte, causando il ferimento di almeno 12 deputati. Anche la residenza del presidente Recep Tayyip Erdogan e della sede dello Stato maggiore, tutti edifici situati ad Ankara, sono stati colpiti dai velivoli militari. I media locali hanno comunicato che il Capo di stato maggiore, il generale Hulusi Akar - che secondo l'agenzia Anadolu era stato messo sotto sequestro - è stato liberato questa mattina alle ore 08.00 locali, le 7 in Italia. Sebbene su Ankara siano ancora segnalati dei jet in mano ai militari ribelli, le autorità hanno dichiarato che la situazione risulta rientrata all'80%. È cominciato tutto ieri sera alle ore 22 locali, quando ha iniziato ha circolare la notizia della chiusura dei due ponti sul Bosforo a Istanbul da parte della gendarmeria con dei carri armati. Negli stessi minuti elicotteri e jet militari hanno iniziato a sorvolare Ankara, mentre si sentivano i primi spari nei pressi della sede dello Stato maggiore, nelle vicinanze del parlamento turco. Inizialmente sono circolate due ipotesi: un imminente attentato terroristico o un colpo di stato militare. Quest'ultima possibilità, considerata improbabile da parte di diversi osservatori, è divenuta sempre più credibile quando alcune truppe dell'esercito hanno occupato i due aeroporti di Istanbul, disarmando i poliziotti addetti alla sicurezza. Alle 23.20 locali, poco dopo la prima dichiarazione del premier Binali Yildirim, che ha parlato di "un tentativo di ribellione", si è verificata la prima esplosione al Centro di formazione delle forze di sicurezza di Gölbasi, in provincia di Ankara, facendo precipitare gli eventi.



Alla conferma di un tentato golpe in atto del premier è seguita la diffusione di un messaggio ufficiale delle forze armate, in cui si affermava che il Paese era stato posto sotto il loro controllo. L'obiettivo dichiarato: "il ripristino dell'ordine costituzionale, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà, garantendo che la legge regni di nuovo nel Paese", garantendo il proseguimento "di tutti gli accordi internazionali saranno mantenuti, e le buone relazioni con tutti i Paesi del mondo". Il ministero della Difesa ha poi smentito il messaggio, affermando che si trattava di un comunicato pirata e non delle Forze armate. Nel frattempo un gruppo di militari è entrato alla sede della rete televisiva statale TRT, facendo poco dopo annunciare in diretta il messaggio già diffuso, dichiarando che il paese era entarto sotto la gestione del "Consiglio pace nel paese, pace nel mondo" e che presto sarebbe stata ristabilito l'ordine pubblico. Intanto è arrivata la prima comunicazione di Erdogan. Il presidente ha invitato la popolazione a scendere nelle piazze per affermare la propria volontà, affermando che il tentativo di ribellione non riguardava l'esercito nel suo complesso ma un gruppo minoritario di militari. In un secondo comunicato, diffuso dopo essere arrivato da Marmaris all'aeroporto Atatürk di Istanbul, nel frattempo liberato dal presidio militare, Erdogan ha attribuito la colpa del tentato golpe all'organizzazione di Fethullah Gülen, suo acerrimo nemico autoesiliatosi negli Stati Uniti. L'influente imam ha smentito ogni coinvolgimento condannando l'atto militare. Dalle moschee di tutto il Paese i muezzin hanno iniziato a incitare le persone a scendere in piazza, dopo la recita delle preghiere canoniche. Diversi gruppi di persone hanno raccolto l'appello e sono scesi nelle strade, di Ankara ed Istanbul. olle di persone si sono riversate per le strade a favore del governo, alcuni gridando a tratti in arabo "Dio è grande". Le immagini da Piazza Taksim di Istanbul, dove gruppi di civili sono saliti sui carri armati e si sono messi a parlare, a breve si sono anche scontrati, con i militari, hanno fatto capire che il popolo turco non avrebbe accettato il rovesciamento di Erdogan. Intanto i quattro partiti parlamentari hanno diffuso messaggi a favore del regime democratico e parlamentare, affermando di non sostenere in alcun modo il colpo di stato. FMentre i comandanti in carica della marina e dell'esercito hanno comunicato di essere contrari all'azione dei militari insorti, gruppi di soldati sono entrati nella sede della Cnn Turk bloccando la trasmissione per alcune ore. Ma queste sono riprese attorno alle ore 04.30 locali, in un ulteriore, decisivo segnale del fallimento del golpe.



05:30 - Fallito il colpo di stato

Il governo turco è riuscito a riprendere il comando. Erdogan è tornato a Istanbul e 1500 militari sono stati arrestati. Il bilancio è di 60 morti nella sola Ankara. Il capo di stato maggiore delle forze armate turco, generale Hulusi Akar, catturato dagli insorti durante il tentativo di colpo di stato, e' stato liberato ed ha ripreso la guida delle operazioni militari.



VENERDI' 15 LUGLIO





23:36 - Erdogan: "Sono ancora io il presidente, resistete"

"Sono ancora il presidente della Turchia ed il Commander in chief: resistete al colpo di stato nelle piazze e negli aeroporti". Così il presidente turco Erdogan spiegando di non ritenere "che il colpo di Stato avrà successo".



23:35 - Erdogan parla in diretta telefonica alla Cnn

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha parlato in diretta ad uno smartphone di una giornalista della Cnn Turk.



23:35 - Esercito: "Ripristineremo laicità e democrazia"

L'esercito turco ha garantito alla Tv di Stato che, nella nuova Costituzione, saranno ripristinate "democrazia e laicità, che sono state erose" dal governo di Recep Tayyip Erdogan. E' quanto riportano diversi media internazionali.



23:25 - Colpi d'arma da fuoco nel palazzo presidenziale Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del palazzo presidenziale. Lo riportano media internazionali su Twitter.



L'esercito turco ha annunciato alla tv di Stato Trt che, non appena sara' concluso il colpo di Stato, "una nuova Costituzione sara' preparata il prima possibile".



23:24 Kerry: "Spero in pace e stabilità"

Il segretario di Stato Usa John Kerry ha detto di augurarsi stabilita' e pace in Turchia, dove e' in corso un colpo di Stato. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

E' necessario evitare bagni di sangue in Turchia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Che ha aggiunto: i problemi della Turchia devono essere risolti in modo costituzionale. Lo riporta la Tass

Lo Stato maggiore dell'esercito turco annuncia di aver preso il potere in Turchia "per ristabilire l'ordine democratico e la liberta'", secondo quanto riferito da Ntv.



22.25 - Sospese le trasmissioni della tv di Stato

Sospese in Turchia le trasmissioni della rete radiotelevisiva statale Trt in Turchia. I militari hanno fatto incursione negli studi radiotelevisivi ad Istanbul, riferisce la Cnn Turk. I militari sarebbero mobilitati in tutti i grandi centri abitati non solo ad Istanbul e Ankara.



22.22 - Bloccato accesso ai social network





22:21 - Esercito a popolazione: "Restate in casa" L'esercito turco ha chiesto alla popolazione di tornare nelle proprio case. Lo riportano i media internazionali.



22.20 - Premier: "I responsabili saranno puniti" In Turchia è stato bloccato l'accesso ai social network.

"Faremo tutto il possibile perché prevalga la democrazia. Il colpo di stato non riuscirà e i responsabili saranno puniti". Così il premier turco Binali Yildirim dopo aver denunciato che è in corso un golpe.



22:19 - Premier conferma: "Tentativo colpo di Stato"

Il premier turco Binali Yildirim ha confermato che un gruppo all'interno dell'esercito sta tentando un colpo di Stato in Turchia.

Militari turchi hanno fatto irruzione a Istanbul nella sede del partito Akp del presidente Erdogan e hanno preso possesso dell'edificio. Lo riferisce la Cnn Turk.