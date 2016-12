Animali, l'Sms che salva la vita

25 maggio 2016

“Un piccolo gesto può fare la differenza, e la differenza è la vita di migliaia di animali abbandonati” . Lo ha detto a Milano, l’on. Michela Vittoria Brambilla , fondatrice e presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente , lanciando la campagna solidale contro il deplorevole fenomeno dell'abbandono e del randagismo : dal 21 al 28 maggio, sarà possibile donare 2 euro con ciascun sms inviato da cellulare oppure chiamando da rete fissa il numero 45501 . Le immagini dello spot che accompagna la campagna rappresentano un vero e proprio atto di accusa contro coloro che si comportano in maniera vile con i nostri piccoli amici. Protagonista è un cucciolo meticcio che viene regalato ad una bimba, cresce con lei ed è il suo compagno di giochi fino a che non diventa "scomodo". La famiglia parte per le vacanze e lo abbandona senza pietà sul ciglio di una strada. Il cagnolino vaga senza meta e il suo sguardo si perde nel buio di un tunnel, viene condannato a morte. Il quattrozampe del video è in realtà il meticcio Duca che vanta una storia altrettanto triste, se pur finita bene. Infatti, è stato soccorso in autostrada da Fabrizio Zanotti , regista e autore dello spot, che lo ha salvato da morte certa.