Video spettacolari dall'X-Fighters 2017

26 luglio 2017

La 16esima edizione del Red Bull X-Fighters è stata il solito incredibile spettacolo: lo show del motocross freestyle ha illuminato la notte di Madrid nella splendida Plaza de Toros di Las Ventas. Levi Sherwood si è presentato a Madrid come grande favorito, anche per l’assenza di Tom Pagès vincitore di 4 edizioni e bloccato quest’anno da un infortunio alla spalla: con il suo double backflip non ha minimamente deluso le aspettative.

