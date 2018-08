Sfrecciando sul lago di Achensee

27/08/2018

L'obiettivo della Red Bull Foiling Generation è di creare i campioni di barca a vela del futuro, dando l'opportunità ai giovani marinai tra i 16 e i 20 anni di farsi le ossa con le prime competizioni. Come successo nel primo campionato nazionale tenutosi in Austria, che ha visto segnare un record di velocità (28,6 nodi) sull'Achensee, il lago più grande del Tirolo. I vincitori, Keanu Prettner e Niclas Haberl, sfideranno quelli delle altre gare nazionali in America. Nel video un assaggio della loro gara, da vivere in prima persona. Scopri di più su Redbull.com