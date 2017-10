Prova la velocità del windsurf in 60 secondi

13 ottobre 2017

Come ci si sente ad andare a una velocità di oltre 70 chilometri orari su un windsurf? Non sono molti quelli che hanno la possibilità di sperimentarlo nella vita reale: Bjorn Dunkerbeck è uno di loro. A 46 anni dimostra di essere ancora il migliore: ha concluso al primo posto il Dunkerbeck GPS Speed Challenge con una velocità di 38,49 nodi (71,21 km/h) per oltre 250 metri.

