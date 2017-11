Nick Jacobsen è il King of the Air

15 novembre 2017

Il danese Nick Jacobsen ha sconfitto il britannico Aaron Hadlow e l’olandese Ruben Lenten davanti a una grande folla a Big Bay, in Sudafrica, ed è stato incoronato per la prima volta Red Bull King of the Air. L'edizione di quest'anno è stata caratterizzata da un nuovo format: 18 rider in totale, con i top 12 in classifica della precedente edizione, i migliori quattro partecipanti al video contest e due wild card. A fare da sfondo Città del Capo al tramonto.

