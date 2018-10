Nel Red Bull Xrow 2018 non si rema solamente

26/10/2018

Uno sguardo ravvicinato ad uno dei team in gara al Red Bull Xrow 2018, competizione di canottaggio che richiede ai partecipanti, divisi in team da 8, di remare da Zurigo a Lucerna, in Svizzera. Alcune parti del percorso non prevedono acqua, e in quel caso c'è solo un modo per poter proseguire: prendere l'imbarcazione (lunga 16 metri e dai 100 kg di peso), mettersela in spalla e continuare a piedi. Scopri di più su Redbull.com