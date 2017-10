Le gare di surf decise da Madre Natura

4 ottobre 2017

La combinazione per eccellenza di onde e vento: il Red Bull Storm Chase richiede una forza dei venti pari almeno a 10 (tempesta) sulla Scala di Beaufort, e onde alte fino a 7 metri. Non c'è nessun altro spettacolo come questo. Brutalmente fredda, incredibilmente ventosa e molto più che rischiosa delle altre gare.

Scopri di più su Redbull.com