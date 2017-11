Le acrobazie di Dominik Hernler

8 novembre 2017

Dominik Hernler è un wakeboarder giramondo alla costante ricerca di nuovi spot in cui dar sfogo a tutta la sua creatività con la tavola. L'Austria è uno dei paesi in cui preferisce realizzare le sue acrobazie, ma per questo video ha scelto una location suggestiva: Parigi e la Senna.

