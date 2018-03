La follia corre sul fiume: Red Bull Dinghy Derby

26 marzo 2018

Più o meno in tutto il mondo, il piccolo, umile dinghy è la barchetta su cui tanti muovono in sicurezza i primi passi nella nautica. Non è così invece a Renmark, Australia, sulle rive del fiume Murray. In questa cittadina solitamente tranquilla con 8.000 abitanti, la gente ama montare motori elaborati su piccoli dinghy in alluminio usati per navigare il fiume, per farli andare a velocità che toccano i 90 Km/h.

