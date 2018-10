Kayak e cascate: qualcuno ci è riuscito

19/10/2018

Governare un kayak in un torrente non è mai un'impresa semplice. Trovare una cascata alla fine di quel torrente, lo è ancora meno, a meno che non vi chiamiate Ben Brown, Anton Immler o Rafa Ortiz. In questa compilation ci sono i loro salti attraverso le cascate degli Dei, dei Ladri, e anche l'imponente Aldeyjarfoss, in Islanda. Scopri di più su Redbull.com