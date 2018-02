I numeri del Red Bull King Of The Air 2018

16 febbraio 2018

Ci sono 18 atleti, 8 nazioni, vento a più di 30 nodi, salti fino a 20 metri, un solo re: sono solo alcuni dei numeri del Red Bull King of the Air 2018, competizione imperdibile per gli amanti del kitesurfing che ha avuto luogo dal 27 gennaio all'11 febbraio a Città del Capo, in Sudafrica.

