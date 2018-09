Gli eventi da non perdere in cui aquiloni e sport estremi si incontrano

26/09/2018

Un aquilone può essere il miglior amico di un atleta, in particolare del surfista (ma non sempre). Lo sanno bene i partecipanti di alcune delle competizioni più importanti al mondo: dal Red Bull Rally Dos Ventos, in Brasile, al Red Bull King of the Air, in Sudafrica, ma il Red Bull Ragnarok, che si tiene in Norvegia, è la perfetta dimostrazione di come anche indossando degli sci è possibile sfruttare il vento a proprio favore. Scopri di più su Redbull.com