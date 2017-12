Brian Grubb: wakeskating tra antiche rovine

24 novembre 2017

Dire che Brian Grubb abbia fatto wakeskating in tutto il mondo non è un’esagerazione. Dall’aver saltato diversi terrazzini nelle risaie filippine all’aver triturato la neve in Serbia, fino all’aver surfato sul ghiaccio a Cape Cod: il wakeskater americano è costantemente alla ricerca di nuovi luoghi da esplorare. L'ultimo? La famosa Piscina di Cleopatra a Pamukkale, in Turchia.

