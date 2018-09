Airton Cozzolino vola sull'acqua dei Navigli

07/09/2018

Come combattere il caldo estivo in città? Airton Cozzolino, pluri campione di Kite Surf, in visita a Milano durante i caldissimi giorni di agosto, ha trovato un modo tutto del tutto nuovo di affrontare la situazione. Mattino presto, con la città completamente deserta e il Naviglio a portata di mano, Airton ha deciso di mettere in acqua la sua tavola – dotata di particolare pinna da foil - e ha letteralmente volato sull’acqua, percorrendo il lungo Naviglio Pavese, fino alla Darsena. Un modo divertente e fuori dagli schemi per visitare la città e vincere il torrido caldo di agosto. Scopri di più su Redbull.com